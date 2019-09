USA abordiarsti kodust leiti tuhandete loodete jäänused

Arst Ulrich Klopferi perekond avastas jäänused pärast mehe surma 3. septembril tema kodust, vahendab uudistekanal BBC.

Klopferil oli Indiana osariigis South Bendis kliinik, mis suleti, kui tema litsents tunnistati kehtetuks 2016. aastal.

Teda süüdistati 13-aastase tüdruku abordist võimudele teatamata jätmises.

Samuti ei suutnud ta tagada abipersonali viibimist protseduuride juures, teatas AP.

Arst, kes registrite alusel oli osteopaat, ütles toona kohtuistungi ajal, et ta pole 43 aasta jooksul iial ühtegi patsienti kaotanud.

"Naised rasestuvad, mehed mitte," ütles Klopfer kohtuistungil. "Me peame austama naisi, kes teevad otsuse, mis nende arvates on nende elus kõige parem. Ma ei ole siin, et kellelegi dikteerida, kuidas tuleb elada. Ma ei ole siin, et kellegi üle kohut mõista."

Ametiasutuste teatel leiti kokku 2246 loote jäänused.

Alustatud on uurimist.