USA: 18 Euroopa ettevõtet otsustasid Nord Stream 2 gaasijuhtme projektist loobuda

USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Euroopa ettevõtted on teinud "heausksed jõupingutused Nord Stream 2-ga seotud tegevuste lõpetamiseks", vahendab Deutsche Welle.

Tema sõnul näitab see, et USA "tegevuse mõju on positiivne".

"Mis puutub meie liitlastesse ja partneritesse, siis tasub tunnistada, et ükski meie samm ei tule neile üllatusena," ütles Price.

"Jätkame järelvalvet tegevuste üle, mis võivad viia täiendavate karistuste, sealhulgas sanktsioonideni, kuid ma arvan, et oleks vale mõelda sanktsioonidest kui ainsast vahendist meie arsenalis."

Poola välisminister Zbigniew Rau ja tema Ukraina kolleeg Dmõtro Kuleba hoiatasid ajakirjas Politico avaldatud ühisartiklis, et Venemaa on Nord Stream 2 valmisele "ohtlikult lähedal".

Juhul, kui neil see õnnestub, on ukrainlased veendunud, et lääs nende turvalisusest ei hooli, tõdesid Rau ja Kuleba. "Kutsume USA presidenti Joe Bidenit üles kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et vältida projekti lõpuleviimist."

Opositsioonis oleva USA vabariikliku partei seadusandjad süüdistasid omakorda Bidenit selles, et ta ei ole täitnud oma lubadust muutuda Venemaa suhtes karmimaks.

"Antud raport on kingitus venelastele ja nende jätkuvatele jõupingutustele õõnestada Euroopa energiajulgeolekut, destabiliseerida Ukrainat ning hõlbustada korruptsiooni ja vaenulikku õhustikku kogu Euroopas," ütles senati välissuhete komisjoni kõrgeim vabariiklasest senaator Jim Risch.