Uruguay toll konfiskeeris tohutu koguse - 4,4 tonni - kokaiini

4,4 tonni kokaiini konfiskeeriti Montevideo sadamas mereväe- ja tolliametnike ühisoperatsioonis.

See oli peidetud nelja sojajahu konteinerisse, mis pidid suunduma Togo pealinna Lomesse.

Ametnike sõnul võib narkootikumide hind tänaval jääda umbes ühe miljardi dollari kanti.

Uruguay on hädas uimastikaupmeestega, kes kasuvatavad üha enam riiki transiitpunktina narkootikumide toimetamiseks Ladina-Ameerikast Aafrikasse ja Euroopasse.

Kokaiin leiti tänu sadama läbivaatusseadmetele, mis näitasid konteinerites "kõrvalekaldeid", teatasid ametnikud.

Uruguay tolliameti direktori Jaime Borgiani sõnul ei olnud kokaiini päritolu täpselt teada, ent teada on, et teisipäeval laaditi see veoautodele 290 kilomeetri kaugusel edelas asuvas Soriano rantšos.

Laadungi omanik ja tema poeg võeti kinni.