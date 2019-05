ÜRO: Ungari valitsus hoiab tagasi lükatud varjupaigataotlejaid näljas

Ungari võimud lubasid tahtliku toidust ilmajätmise lõpetada pärast Euroopa Inimõiguste Kohtu sekkumist, aga ÜRO teatel viitavad teated sellele, et see praktika jätkub, vahendab The Independent.

UNHCR-i esindaja Ravina Shamdasani ütles, et tegemist on rahvusvahelise õiguse rikkumisega.

Ungari võimud sulgevad sisserändajad ja varjupaigataotlejad riiki sisenemisel kohe niinimetatud transiittsoonidesse. Väljasaatmisele kuuluvad varjupaigataotlejad jäätakse toidust ilma, kuni see protseduur läbi viiakse, vaatamata sellele, et see võib võtta kuni viis päeva, teatab ÜRO.

Shamdasani sõnul jäetakse migrandid tahtlikult ilma toiduta, mis võib viia alatoitumiseni ning on kahjulik tervisele ja lõpuks ebainimlik. Erandid tehakse teadete kohaselt rasedatele ja imetavatele naistele.

ÜRO teatel on alates 2018. aasta augustist sel viisil toidust ilma jäetud vähemalt 21 väljasaatmist oodanud migranti.

Ungari valitsus ütleb, et ei pea mõningaid migrante kinnipeetavateks, sest nad võivad vabatahtlikult riigist lahkuda. ÜRO sõnul ei oleks selliseid naasmised aga vabatahtlikud, kui seda sunnitakse tegema ebainimlikesse tingimustesse jätmise kaudu.

Ungari peaminister Viktor Orbán ütles teisipäevases kõnes, et tema valitsus on tõestanud, et ei ole tõsi, et migratsiooni ei saa peatada, ning kuulutas, et tuleb kaitsta Euroopa piire migratsioonisissetungi vastu.