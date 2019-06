ÜRO raportöör: ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrva eest peaks olema saudide prints uurimise all

Tema sõnul on tegemist materjalidega, mis väärivad täiendavat uurimist sõltumatu ja erapooletu rahvusvahelise juurdlusorgani poolt, vahendab uudistekanal BBC.

ÜRO missiooni käigus kogutud "tõendid näitavad piisaval määral (prima face), et härra Khashoggi oli jõhkra ja ettekavatsetud tapmise ohver, mille kavandasid ja panid toime Saudi Araabia ametnikud," ütles Callmard juba veebruaris.

Ajalehe Washington Post kolumnist Khashoggi tapeti 2. oktoobril Saudi Araabia Istanbuli konsulaadis.

Tema mõrva puudutav ÜRO raport "tõstatab mitu järelmit rahvusvahelisel tasandil, mis nõuavad rahvusvahelise kogukonna, sh ÜRO, kiireloomulist tähelepanu," lisas eriraportöör.

Ka USA luure keskagentuur (CIA) jõudis mullu novembris valminud raportis järeldusele, et tõenäosus, et tapmise tellis bin Salman, on keskmine kuni suur. Teadmata on endiselt, kuhu kadus Khashoggi surnukeha. Tõenäoliselt lõikasid tapjad laiba tükkideks ja hävitasid selle, leidis toona CIA.