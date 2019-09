ÜRO kliimaraportis nõutakse emissioonide kärpimist, et vältida katastroofilist meretaseme tõusu

ÜRO toetatud kliimapaneeli värske raport ütleb, et radikaalne tegutsemine võib siiski veel ära hoida mõned ülemaailmse soojenemise kõige hullemad võimalikud tagajärjed, vahendab Reuters.

Uuringus öeldakse aga selgelt, et süsinikuemissiooni kasvu jätkumise lubamine lööb nii põhjalikult tasakaalust välja suured geofüüsilised süsteemid, mis mõjutavad Maa ookeane ja külmunud piirkondi, et mitte keegi ei jää puutumata.

„Igaüks maailmas saab mõjutatud nendest muutustest, mida me näeme,” ütles Briti Antarktikateenistuse okeanograaf ja üks raporti autoreid Michael Meredith Reutersile. „Põhiline, mis raportist välja tuleb, on see, et meil on valik. Tulevik ei ole kivisse raiutud.”

Raport on ÜRO Valitsustevahelise Kliimamuutuse Paneeli (IPCC) kaheaastase töö tulemus.

Enam kui sada autorit koostasid raporti jaoks 7000 akadeemilist uurimust. Raportis dokumenteeritakse ookeanide soojenemise, Gröönimaa ja Antarktika jääkatete kiire sulamise ja liustike kahanemise mõjusid enam kui 1,3 miljardile inimesele, kes elavad madalates piirkondades või kõrgmäestikus.