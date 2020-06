ÜRO julgeolekunõukokku valiti India, Mehhiko, Norra ja Iirimaa

ÜRO julgeolekunõukogu valis eile uusi mittealalisi liikmeid, konkursisõela läbisid India, Mehhiko, Norra ja Iirimaa. Kanada jäi kohast taas ilma ja Aafrika koha eest võitlemine liikus teise vooru.

Täna toimub uus hääletus, kus selgub, kas Aafrika koht läheb Keeniale või Djiboutile, sest eile ei õnnestunud kummalgi riigil saada kahe kolmandiku suurust toetust, kirjutab uudisteagentuur AFP.

Kanada sai lüüa, kuigi peaminister Justin Trudeau oli koha nimelt suurt tööd teinud, sest lääneriikide kaks kohta läksid Iirimaale ja Norrale. Ka 2010. aastal ei õnnestunud Kanadal valituks osutuda.

India on püüdnud edukult pürgida aga ÜRO julgeolekunõukogu alaliste liigete hulga, kuid nüüd kandideeris riik mitteametliku liikme kohale ning konkurentsi puudumise tõttu pälvis 192-st võimalikust häälest 184.

Tulemus tähendab, et nüüd on Indial sama laua ääres koht, kus istub juba Hiina. Kahe riigi suhted on muutunud viimastel päevadel teravaks, sest piirikonfliktis sai surma vähemalt 20 India sõdurit ja teadmata arv hiinlasi.