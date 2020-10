ÜRO inimõiguste nõukokku pääsesid Venemaa ja Hiina, Saudi Araabia jäi seekord välja

„Nende diktatuuride valimine ÜRO inimõiguste kohtunikeks on nagu süütajate jõugu tuletõrjekomandoks tegemine,” ütles UN Watchi direktor Hillel Neuer.

See Genfis baseeruv organisatsioon avaldas koos organisatsioonidega Human Rights Foundation ja Raoul Wallenberg Center for Human Rights 30-leheküljelise raporti, milles hinnati nõukogu kandidaatriike. Raporti järgi on Boliivias, Elevandiluurannikul, Nepalis, Malawis, Mehhikos, Senegalis ja Ukrainas inimõigustealane olukord ja ÜRO-s hääletamiste ajalugu „küsitav” ja vajab parandamist. Ainsad kvalifitseeruvad riigid on selle hinnangu järgi Suurbritannia ja Prantsusmaa.

Human Rights Watch osutas Hiina massilistele õigusrikkumistele Hongkongis, Tiibetis ja Xinjiangis ning rünnakutele inimõiguslaste, ajakirjanike, advokaatide ja valitsuse kriitikute vastu.

Human Rights Watch teatas ka, et Venemaa sõjalised operatsioonid koos Süüria valitsusega on tahtlikult või valimatult tapnud tsiviilisikuid ja hävitanud haiglaid ja muud kaitstud tsiviilinfrastruktuuri, rikkudes rahvusvahelist humanitaarõigust. Märgitakse ka Venemaa vetot ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonidele Süüria kohta, sealhulgas Damaskuse Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse kaebamisele.