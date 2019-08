ÜRO hoiatab maailma võimaliku uue terrorirünnakute laine eest veel selle aasta lõpul

ÜRO Julgeolekunõukogu erivaatlejad maalivad raportis murettekitava pildi globaalsest islamistlikust äärmusliikumisest, mis kujutab hiljutistele tagasilöökidele vaatamata jätkuvalt tõsist ohtu, kirjutab ajaleht The Guardian.

Organisatsioonile teevad ennekõike muret pea 30 000 inimest, kes sõitsid mõne aasta eest üle maailma Lähis-Itta äärmuslaste eest võitlema ja võivad endiselt elus olla.

„Tegemist on inimestega, kelle tulevik tekitab lähiajal rahvusvaheliselt muret," öeldakse raportis. „Osa neist võib liituda al-Qaida või mõne muu tekkiva terroristliku rühmitusega, saades nende juhiks või radikaliseerijaks.“

ÜRO raport põhineb riikide luureagentuuride teabel ja annab ülevaate kollektiivsest mõtteviisist julgeolekuagentuuride seas üle maailma.

Hoolimata sellest, et islamikalifaat on on lakanud olemast, ollakse seisukohal, et selle tõusmiseni viinud tegurid on endiselt olemas, mis viitab sellele, et sellest ja al-Qaidast või sarnastest rühmitustest tulenev oht tõenäoliselt nii pea ei vähene.

Ehkki ohvriterohkete terrorirünnakute arv Euroopas on väiksem kui 2015. ja 2016. aastal, on oht endiselt suur. Tõsist muret teevad riikidele ka peatselt vanglast vabanevad radikaalid, kes saadeti sinna pärast islamikalifaadist kodumaale naasmist. Juhul, kui neid ei suudeta ümber kasvatada, ähvardab neist saada tõsine oht avalikkusele.

USA ega Euroopa ei soovi Süüriasse Islamiriigiga ühinemiseks läinud kodanikke tagasi koduriiki lasta - nähes neid läände naasmisel julgeolekuriskina, teades samal ajal, et riikidel ei pruugi olla ka võimalust neid saabumisel kohtu alla anda.