ÜRO eksperdid: Põhja-Koreast tuleb teateid ulatuslikust toidunappusest

ÜRO Põhja-Korea inimõiguste eriraportöör Tomas Ojea Quintana kutsus USA Julgeolekunõukogu tungivalt üles isoleeritud riigile kehtestatud sanktsioone ümber vaatama, et tagada toiduga varustamine, vahendab uudisteagentuur Reuters.

1990. aastate keskel näljahäda käes kannatanud Põhja-Korea, kus jättis toona elu arvatavasti kuni kolm miljonit inimest, on maailma ainus riik, kes ei teata hetkel Maailma Terviseorganisatsioonile COVID-19 juhtumite arvu.

Ojea Quintana ütles, et pandeemia on toonud Põhja-Koreale "drastilised majanduslikud raskused", märkides, et märtsis ja aprillis toimunud 90% kaubavahetuse langus Hiinaga tõi kaasa sissetulekute kukkumise.

Ta ütles, et "toidupuuduse süvenemise ja laialdase toiduga kindlustamatuse väljavaated on murettekitavad".

„Suurtes linnades on märgata kodutute, sh kotjebide (tänavalaste) arvu tõusu ja väidetavalt on ravimite hinnad kasvanud. Üha suurem arv peresid sööb ainult kaks korda päevas või toitub ainult maisist ning mõned nälgivad,” ütles Quintana oma avalduses.