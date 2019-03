ÜRO andis häirekella: leetrite puhang, mille tõi kasvav vaktsineerimise pelg, ähvardab kujuneda laastavaks

Fore sõnul ei ole leetrite puhanguks mingit õigustust paikades, kus vaktsiin on kergesti kättesaadav. „Jah, peaaegu kõik need juhtumid on välditavad ja lapsed nakatuvad isegi kohtades, kus selleks ei ole ühtki vabandust,” ütles ta.

„Antud juhtumid ei ole aset leidnud üleöö. Just nagu tõsised puhangud, mida me näeme täna, hakkasid aset leidma 2018. aastal, on tänane tegevusetus katastroofiliste tagajärgedega lastele tulevikus,“ lisas Fore.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) teatas jaanuaris, et vaktsineerimisvastane liikumine või „umbusklikkus vaktsiinidesse” on üks peamisi ohte globaalsele tervisele Ebola ja HIV kõrval.

Venemaa käsi

USA Johns Hopkinsi Ülikooli teadlaste sõnul jõuab valdav osa vaktsiinidevastasest materjalist ingliskeelsesse inforuumi, sh sotsiaalvõrgustikesse nagu Facebook ja Twitter Venemaalt pärit libakontodelt.

Valdav osa ameeriklasi ja eurooplasi usub vaktsiinide ohutust ja efektiivsust, kuid Twitteri või Facebooki vaadates võib trollide ja libakontode aktiivsuse tõttu kohati jääda mulje, justkui see oleks teema, mille üle alles debateeritakse.