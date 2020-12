ÜRO ajalooline otsus: kanep on arvatust ohutum

Ajaloolisel hääletusel Viinis võib olla kaugeleulatuv mõju ülemaailmsele kanepitööstusele, alustades regulatiivsest järelevalvest kuni teadusuuringuteni taimest ja selle kasutamisest ravimina, vahendavad Reuters ja MBD.

WHO soovitus 5.1 kanepi kui narkootikumi ümberhindamiseks kiideti heaks napi tulemusega - 27 riiki oli selle poolt, 25 vastu ja üks - Ukraina - jäi erapooletuks.

Toetajateks olid peamiselt lääneriigid, sh Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Horvaatia, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Holland, Poola, Hispaania, Rootsi, Suurbritannia ja USA. Vastu hääletasid aga teiste seas Afganistan, Hiina, Iraak, Liibüa ja Venemaa, kuid ka Jaapan ning ainsa Euroopa Liidu riigina Ungari.

WHO soovituse 5.1 vastuvõtmine kujutab meditsiinilisele kanepile laialdast sümboolset mõju, kuna see võib aidata takka kanepi legaliseerimisele kogu maailmas, arvestades, et CND - ÜRO peamine uimastipoliitika kujundamise organ - tunnistas viimaks vaikimisi taime meditsiinilist ja terapeutilist toimet.

Foto: reuters

Hollandis asuva Rahvusvahelise Instituudi narkootikumide- ja demokraatiaprogrammi direktor Martin Jelsma ütles otsuse järel, et see annab aasta aastalt üha populaarsemaks muutuva meditsiinilise kanepi turule järjekordse tõuke.

"Ja nendes riikides, mis lähtuvad ÜRO klassifikatsioonidest, võib see viia ka riigisiseselt [kanepi] ümberklassifitseerimiseni ja takistuste kõrvaldamiseni kanepi kasutamisel meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel," lausus Jelsma MBDle.

Tema sõnul peaks ÜRO otsus julgustama riike ümber hindama, kuidas kanepit oma enda narkootiliste ainete nimekirjades liigitada, mis võib potentsiaalselt sillutada teed meditsiinilise kanepi täiendavate uuringuteni ja selle kasutamiseni mitmesuguste vaeguste ja seisundite raviks.

Foto: reuters

"Ehkki see samm ei vabasta taime täielikult lepingute kontrollist, on see tohutu samm kanepi normaliseerimise suunas meditsiinis, aga ennekõike ka meie ühiskonnas üldiselt," ütles CND juures töötav teadlane Kenzi Riboulet-Zemouli MJBizDaily'ile.

"Kanepi eemaldamiseks neljandast nimekirjast on olnud vaja aastakümneid jõupingutusi, mille tulemused on järgnevate aastakümnete jooksul tasapisi, ent kindlasti näha," uskus ta.