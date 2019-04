Urmas Viilma: Jumalaema kiriku häving on tragöödia kõigi jaoks, kel süda sees. Pea tuhat aastat ajalugu hävib mõne tunniga

Armsad ametivennad ja -õed, head koguduste juhid!

Täna on Suure Nädala esmaspäeva hilisõhtu. Oleme kogu paastuajal astunud päev-päeva kaupa lähemale Jeesuse surmapäevale, Suurele Reedele. Kui Jeesus risti löödi oli see „maailma lõpp“ Tema jüngrite jaoks, tema järgijate ja lähedaste jaoks. Kogu Jeesuse kuulutus, Tema imed ja õpetussõnad oleksid justkui tähenduse kaotanud, sest Jeesus oli surmatud. Jeesuse risti alla jäi jüngritest vaid Johannes koos Maarja Magdaleena ja Jeesuse ema Maarjaga. Ka kõige lootusetumas olukorras jääb ema viimasena oma lapse kõrvale...

Kõik uudistekanalid kannavad nende mõtete kirjapanemise ajal otseülekandena üle Jumalaema kiriku põlengut Pariisis. See on katedraal, mis on pühendatud Jumalaemale Maarjale, on kogu maailma silmade all muutumas tuhaks. Kõik uudistekanalid lasevad meil saada vahetuks tunnistajaks ühe maailma kõige tähendusrikkama pühakoja hävingule. Kõigile kristlastele, eriti katoliiklastele, kuid ka ajaloolise arhitektuuri, kunsti ja kirjanduse armastajatele, pariislastele ja prantslastele, igale inimesele, kel süda sees, on Pariisi Jumalema kiriku häving tragöödia. Peaaegu tuhat aastat ajalugu hävib mõne tunniga. Kuid selleski on oma ajatu sõnum, sest „Issanda juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev“ (2Pt 3:8). Suurel Nädalal, Jeesuse surmapäeva eel on materiaalse maailma ajalikkusest kõnelev Pariisi Jumalaema kiriku põlengu „jutlus“ väga mõjus. Lõpuks on ju kõik maine kaduv, isegi sajandeid püsinud pühakojad. Rääkimata siis inimese enda kaduvusest.