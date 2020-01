Urmas Reinsalu USA-Iraani konfliktist: tuleb olla valmis sõjalisteks aktsioonideks

"Toimunud sündmusi tuleb vaadata laiemas kontekstis. Iraani piirkonnas pingeid eskaleerivad tegevused on aset leidnud kogu läinud aasta jooksul, olgu selleks laevade kinnipidamine Hormuzi väinas või USA info järgi Iraani mahitusel läbi viidud rünnakud Saudi Araabia naftaväljade vastu. Vahetu sündmuste käik oli mäletatavasti järgnev. 27. detsembril toimus rünnak Iraagi sõjaväebaasile, mille käigus hukkus ka USA kodanik. USA vastas raketirünnakuga Süürias ning Iraagis sõjaväeliste rühmituste vastu. USA Bagdadi saatkond on olnud pidevas meeleavalduste rõngas. USA esindajad on teavitanud, et nad said infot ulatuslike rünnakute kohta USA vastu, mida raketirünnakus tabatud Iraani kindral oli planeerinud ning sel eesmärgil regioonis ringi sõitis. Sellest lähtudes korraldas USA raketirünnaku Iraagi territooriumil. Kõnealune hukkunud kindral muuhulgas on kantud mitmetesse rahvusvahelistesse sanktsiooninimekirjadesse," selgitas minister.

"USA esindajad on rõhutanud, et nad tegutsesid riigi enesekaitseõiguse alusel ning eesmärk raketirünnakul oli tõkestada planeeritavaid rünnakuid USA vastu," lisas Reinsalu.

Arvestades teravat poliitilist olukorda, on välisministeerium andnud uue ohuprognoosi reisimise kohta kriisis hõlmatud riikidesse. Kokkuvõttes oleks mõistlik mitte reisida Iraaki ja Iraani. Lähemat infot saab välisministeeriumi kodulehelt.