Urmas Paetil ei õnnestunud saada väliskomisjoni aseesimeheks soolise tasakaalu nõude tõttu

Nimelt on Euroopa parlamendi kodukorras punkt, mis näeb ette, et komisjoni juhtkonda peab kuuluma ka naine, kuid juhtkandidaatidena olid esitatud vaid mehed.

Urmas Paet ütles Delfile, et seni pole europarlamendis sootasakaalu teemadele nii teravat tähelepanu pööratud, kuid tõepoolest selline punkt kodukorras on ning täna väliskomisjoni esimeheks valitud David McAllister (EPP) peatas hääletuse, tuues seda vastuolu välja.

Nimelt olid aseesimeesteks esitatud neli kandidaati - Urmas Paet Uuenevast Euroopast, bulgaarlane Stanishev sotsidest ning rumeenlane Traian Basescu (EPP). Esimeseks aseesimeheks oli välja pakutud Euroopa konservatiivide ja reformistide hulgast poolakas Witold Jan Waszczykowski, kes õnnestus koos esimehega ära valida, enne kui hääletamine peatati.

Paet sõnas, et nüüd peab parlamendi juhatus otsustama, mida ette võtta. Seni pole ükski fraktsioon veel teatanud, et võtavad oma kandidaadi tagasi. Oma kandidatuuri üle Paet üleliia ei muretse.

"Esitasime väliskomisjoni alakomisjoni, kaitse- ja julgeolekukomisjoni, juhtkonda naise kandidatuuri," sõnas Paet, avaldades arvamust, et mõni teine fraktsioon peab esitama oma meeskandidaadi asemele naise.

Täna teatas muuhulgas Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Ursula von der Leyen, et kõik riigid peavad esitama Euroopa volinikukandidaatideks mehe ja naise. See tähendab, et peaminister Jüri Ratas peab Kadri Simsoni kõrval esitama veel kellegi teise kandidatuuri.