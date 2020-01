Urmas Paet: Venemaal on Iraani ülestunnistusest õppida

Paeti sõnul on järgmiseks sammuks süüdlaste vastutuselevõtt, ent "hukkunuid see tagasi ei too".

Iraani president Hassan Rouhani on ametlikus pöördumises riigi uudistekanalile IRNA sõnanud, et tolle katastroofi põhjustajate väljaselgitamine on käsitlemisel: "Edasine juurdlus on hädavajalik, tuvastamaks kõik tragöödiani viinud juured ja põhjused ning võtmaks vastutusele tolle andestamatu vea elluviijad."

Paet toob välja, et just nimelt needsamused 176 hukkunut on viimaste päevade jooksul USA ja Iraani vahel pingestunud suhete kõige otsesemad tsiviilohvrid, kel endil polnud riikide vastasseisuga otseselt mingit pistmist.

Sõrmeviibutus Venemaa suunas

Paet suunab käesoleva valguses pilgu meie idanaabrile, kel lasub kahtlustus Malaisia reisilennuki mahatulistamises Ukrainas, täpsemalt sõjaliselt aktiivses Donbassis.

"Iraani ülestunnistusest tuleks õppida Venemaal, kes siiani on vältinud sama sammu Malaisia reisilennuki allatulistamise osas 2014. aastal, olgugi, et uurimine on jõudnud selgete järeldusteni," ütleb poliitik. "See oleks vähemalt hukkunute ja nende lähedaste suhtes aus."