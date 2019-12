Urmas Paet: Türgi president teeb lammutustööd suhetes NATO liitlastega

Türgi on vastu NATO Balti riikide kaitseplaanile, kui allianss ei tunnista organisatsioone, mida Türgi peab terroristideks, samuti terroristideks, teatas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan täna enne Londonis algavat NATO tippkohtumist.

Paet leiab, et Türgi president on suutnud ära rikkuda Türgi suhted Euroopa Liidu ja selle liikmesriikidega. "Nüüd on ta asunud siis samalaadset lammutustööd tegema suhetes NATO liitlastega," märgib ta.

Paet lisab, et ühe endast lugu pidava riigi ja riigipea jaoks peaks selline väljapressimistaktika olema alandav ja välistatud. "Aga ei - Türgi president on kahjuks valmis osade NATO liitlaste arvelt sellist teed minema ning siduma omavahel teemasid sellisel viisil, mis NATOs ja üleüldse väärikas rahvusvahelises suhtlemises peavad olema välistatud."