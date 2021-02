United Airlines jätab pärast mootori purunemist Denveris maa peale 24 lennukit Boeing 777

United Airlines teatas eile, et jätab lennukid maa peale ettevaatusabinõuna. Kokku on lennufirmal 52 Boeing 777. Ülejäänud seisavad praegu niikuinii koroonaviiruse tõttu vähenenud nõudluse pärast, vahendab CNN.

United teatas, et samm on vabatahtlik ja ajutine ning mõjutab vaid väikest arvu kliente.

FAA andis välja erakorralise korralduse, milles öeldakse, et tihendab Pratt & Whitney mootoritega PW4000 varustatud Boeing 777 inspekteerimist.

Laupäeval oli United Airlinesi lennuk sunnitud naasma Denveri rahvusvahelisele lennuväljale, kui veidi pärast õhkutõusmist ütles üles üks mootor, millest lendas tükke asustatud piirkonda.

„Esialgse informatsiooni alusel tegime me järelduse, et inspekteerimisintervalli tuleb tihendada õõnsate ventilaatorilabade tõttu, mis on unikaalsed sellele mootorimudelile, mida kasutatakse ainult lennukitel Boeing 777,” ütles FAA juht Steve Dickson.

USA Riiklik Transpordiohutuse Amet (NTSB) teatas eile, et United Airlinesi lennu 328 Pratt & Whitney mootori PW4077 esialgne ülevaatus näitas, et kahes vantilaatorilabas olid praod ning ülejäänud labadel oli kahjustusi otstel ja servadel.

Üks allikas ütles CNN-ile, et uurijad usuvad, et üks ventilaatorilaba tuli lahti ja võttis kaasa ka teise.

Eile õhtul USA aja järgi soovitas Boeing jätta kõik Pratt & Whitney mootoritega PW4000 Boeing 777-d maa peale.

Viimaste andmete järgi on selliseid lennukeid vaid USA, Jaapani ja Lõuna-Korea lennufirmadel. USA-s on United Airlines ainus selliste mootoritega lennukite kasutaja.

Jaapani transpordiministeerium teatas, et andis sealsetele lennufirmadele korralduse peatada Pratt & Whitney mootoritega PW4000 varustatud Boeing 777-tega opereerimine.