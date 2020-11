Ungaris tahetakse põhiseadusse kirjutada laste kristlike soorollide järgi kasvatamise nõue

Põhiseadusemuudatuse eelnõu esitas parlamendile justiitsminister Judit Varga. Selle sõnastuse järgi tuleb lastele tagada „Ungari kristlikust kultuurist tulenevatel väärtustel põhinev kasvatus”, vahendab Reuters.

„Perekondlike suhete alus on abielu,” öeldakse eelnõus. „Ema on naine, isa on mees.”

Veel öeldakse eelnõus, et Ungari „kaitseb laste õigust sooidentiteedile, millega nad on sündinud”, kasutades samasugust sõnastust nagu valitsuse kampaania transsooliste identiteetide ebaseaduslikuks muutmiseks.

Peaminister Viktor Orbáni rahvuskonservatiisel erakonnal Fidesz ja selle liitlasel, väikesel kristlik-demokraatlikul erakonnal KDNP on valimised ees 2022. aastal. Nende võimu võivad aga potentsiaalselt nõrgestada Covid-19 pandeemia ja selle majanduslikud tagajärjed.

Varem on Orbáni valitsus keskendunud peamiselt Euroopasse sisserände hukkamõistmisele. Üha rohkem on aga pöördutud seksuaalvähemuste vastase retoorika poole nagu Õiguse ja Õigluse partei (PiS) Poolas, mis tegi homofoobiast sel aastal oma valimiskampaania keskse osa.

Mais keelati Ungaris soo muutmine isikut tõendavates dokumentides. Rünnatud on ka lasteraamatuid, kus erinevusi kirjeldatakse positiivsena.

Põhiseaduseparanduse seletuskirjas teatas valitsus, et seda on vaja, et kaitsta lapsi „uute, moodsate ideoloogiliste suundumuste eest läänemaailmas ... mis kujutavad endast ohtu laste õigusele terveks arenguks”.

Asepeaminister Zsolt Semjén ütles eelmisel nädalal, et Ungari peab oma põhiseadusse sisse kirjutama „soopropaganda” keelu, et kaitsta lapsi. Semjén ütles ka, et geidel ei tohiks lubada lapsi adopteerida ega perekondi luua.

Ungari LGBT kogukond kardab, et satub enne 2022. aasta valimisi pidevate poliitiliste rünnakute alla.