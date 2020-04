Ungaris suurendab Orbán koroonakriisi varjus oma võimu ja tema lähikond rikastub, tsensuur on nagu Hiinas

Samsungi eesmärk on laiendada tehast nii, et seal saaks tööd 4300 inimest. Kohalikud on olnud sellele vastu, kartes keskkonnamõjusid.

Göd on üks Ungari opositsioonilistest linnadest ja ettevõttemaksud moodustavad kolmandiku selle eelarvest. Uus seadus võtaks need ettevõttemaksud linnalt ära ja annaks maksustamisõiguse komitaadi (maakonna) valitsusele. 2019. aasta oktoobris peetud kohalikel valimistel võitis opositsioon mitmetes linnades, aga kõik 19 komitaadi valitsust jäid Fideszi kätte.

„Meie jaoks on see surmaotsus,” kirjutas Gödi linnapea Csaba Balogh Facebookis.

Ka Miklóssy peab erimajanduspiirkondi puudutavat seadusandlust suureks löögiks Gödi-sugustele linnadele, millelt valitsus võttis juba varem ära õiguse koguda sõidukimaksu.

„Valitsus väidab, et opositsiooni linnapead ei suuda kriisis tegutseda ehk see on suurepärane viis õhutada inimeste meelsust opositsiooni vastu,” ütles Miklóssy.

Koroonakriisi varjus on Orbán tugevdanud kontrolli ka riigi tähtsamate haiglate üle, mida juhivad nüüd sõjaväelased.

„Haiglate juhid või ravipersonal ei ole ka seni saanud ilma kontrollita oma arvamust avaldada. Nüüd on kogu epideemiaga tegelemise vastane kriitika täielikult tõkestatud,” ütles Miklóssy.

Ametlikel andmetel on Ungaris tänase seisuga ligi 2400 koroonaviirusega nakatumise juhtumit, mis on elanikkonna suuruse suhtes üks väiksemaid arve Euroopas. Surnud on 250 inimest, mis on aga üks piirkonna suhteliselt suuremaid arve. Nakatunutest 10,5% on surnud.

Koroonateste tehakse vähe ja seetõttu kahtlustatakse, et nakatunuid on kümme korda rohkem.