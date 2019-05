Ungari võimud suukorvistavad kriitilist mõtet

Kesk-Euroopa ülikoolis (CEU) Budapestis on töine meeleolu. Osa üliõpilasi kirjutab üha paanilisemalt magistritööd, osa nohistab kursusetööde kallal. Samal ajal peetakse kuskil juhtkonnas plaani, kuidas uus lend septembris juba Viinis vastu võtta. Ungari peaministri Viktor Orbáni soov ülikool riigist pagendada on täide läinud.

Osale praegustest tudengitest, sh mulle, kinnitatakse, et meie ei pea teiseks magistrantuuriaastaks Viini kolima, vaid sinna seab end sisse üksnes alustav lend. Mõni teine osakond siirdub in corpore uude riiki. Ent kuidas kõik täpselt välja hakkab nägema, pole selge ka asjaosalistele, kuna kogu infrastruktuur tuleb üle piiri vedada. Budapestis elavad õppejõud peavad kolima või juhendama tudengeid paralleelselt kahes kampuses, peale õppehoonete tuleb leida tuhat tudengit majutav ühiselamu, ülikool peab läbi murdma Austria bürokraatiast jne. Selle käigus kaotavad paljud mitteakadeemilised töötajad töö.

Ungari võimupartei Fideszi liikmed on ametlikke kommentaare andnud CEU kohta napilt ning kui, siis pigem loosunglikult, näiteks nimetanud akadeemilises ja teadusmaailmas tunnustatud CEU-d „fantoomülikooliks”. Avalik saladus on, et CEU oli sunnitud Budapestist lahkuma poliitilistel põhjustel.