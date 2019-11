Ungari välisminister kohtumisel Reinsaluga: Eesti ja Ungari peavad ÜRO rändepaketti ohtlikuks

Szijjártó ütles pressikonverentsil, et samuti NATO ja Euroopa Liidu liikmena on Eesti Ungari tähtis liitlane sarnaste seisukohtadega paljudes dilemmades, mis puudutavad maailma ja Euroopa tulevikku, vahendab Hungary Today.

Ungari ja Eesti peavad mõlemad ÜRO ülemaailmset rändepaketti „ohtlikuks dokumendiks” ja lükkavad selle oma riikide jaoks kohustuslikuna tagasi, sest migratsiooniteema on riikliku suveräänsuse küsimus, teatas Szijjártó. Ungari ja Eesti teevad koostööd, et peatada paketi „varjatult rakendamine osadena” pärast seda, kui seda ei õnnestunud vastu võtta tervikuna, teatas Szijjártó. Koos teiste riikidega on neil kasutusel „varase hoiatuse süsteem”, et anda teineteisele häiret, kui paketti mainitakse dokumentides või tehakse katseid inkorporeerida seda rahvusvahelisse õigusse, ütles Ungari välisminister.

Szijjártó sõnul on ÜRO paketi järgi kõik riigid migratsioonis osalised kui lähte-, transiit- või vastuvõtjariigid. Szijjártó märkis aga, et on ka neljas kategooria – riigid, mis ei soovi migratsioonis üheski vormis osaleda. Ungari on selline riik, mille kodanikud tahavad otsustada vabalt, keda nad tahavad sisse lasta ja kellega koos elada, lausus Szijjártó.

Ungari ja Eesti on sama meelt ka selles, et demograafilisi probleeme tuleb lahendada perekondi toetades, mitte migratsiooni abil, teatas Szijjártó.