Ungari välisminister: Euroopa ühised väärtused peaksid olema sisserändajate tõrjumine ja kristlus

Szijjártó avaldas Helsingis lootust, et kogu Soome ja Ungari vahelise tobeda riiu võiks juba ära lõpetada, aga samas rõhutas ta, et riid on täielikult Soome süü.

„On täiesti arusaamatu, kuidas Soome poliitilised juhid hakkasid kasutama Ungarit poksikotina! Ärkasid lihtsalt hommikul üles ja hakkasid peksma. Täiesti ootamatu!” ütles Szijjártó.

Soomest kui vennasrahvast peetaks Ungaris väga lugu, kui soomlased ei sekkuks Ungari asjadesse, teatas Szijjártó.

„Ma kadestan teid, et teil ei ole oma maal piisavalt tegemist,” lausus Ungari välisminister.

Szijjártó möönis, et naljatas äsja isegi soomlaste arvel, aga soomlased ei pea tema arvamusest hoolima, nagu ei hooli ka ungarlased soomlaste arvamusest. Mõlemas riigis toimuvad valimised ja seal otsustatakse riikide suund.

„Väide, et meie süsteem ei ole demokraatlik, on solvang. Me oleme loonud oma süsteemi kodanike toetusel,” ütles Szijjártó. „Ja kui soomlased meid hukka mõistavad, võime meiegi küsida, mis õigusega mõistab meie põhiseaduslikku korda hukka maa, kus ei ole isegi põhiseaduskohut.”

Soome kavatseb Euroopa Liidu eesistujariigina tõsta Ungari õigusriigiprobleemid esimest korda ministrite nõukogu päevakorda ja kutsub Ungari selle kohta aru andma. Euroopa Liidu tellitud raporti järgi on Ungari kohtusüsteemi ja meedia sõltumatus küsitav ja sotsiaalkaitsegi ebapiisav.