Ungari suurima valitsuskriitilise uudisteportaali toimetus teatas suukorvistamise ohust

"Index on sellise välise surve all, et see võib tähendada meie toimetuse lõppu, nagu me seda täna teame," ütles veebisaidi peatoimetaja Szabolcs Dull. "Oleme mures, et kavandatud organisatsiooni restruktureerimise tõttu kaotame need väärtused, mis tegid Indexist Ungari suurima ja enimloetavama uudisteportaali."

Ta ei täpsustanud, milliste muudatustega on tegemist, ent uudisteportaali 24.hu teatel viiakse uudisteportaali juhtkonnale teada antud plaanide kohaselt mõni ajakirjanik üle teistesse ettevõtetesse.

Indexi omaniku esindaja eitas plaane toimetus suukorvistada. Majanduskriis muudab restruktureerimise möödapääsmatuks, ent Indeksi töötajaid on eksitatud, et me kavatseme ettevõtte lammutada, ütles Media1-le Indexit omava sihtasutuse juht Laszlo Bodolai.

Riiklikud fondid

Index ei eemaldanud sel nädalal hoiatust oma veebilehelt. Kui kahtlused osutuvad tõeks, oleks surve indeksile rohkesti pretsedente.

57-aastane Orban, kes on Ungari peaminister olnud alates 2010. aastast, on püüdnud laiendada oma haaret meedia üle, suunates riiklikke vahendeid oma parteile lojaalsetele ajalehtedele ja ringhäälinguorganisatsioonidele. Kunagi riigi suurim ajaleht olnud vasakpoolne Nepaladsag suleti 2016. aastal pärast seda, kui selle omandas peaministrile lähendane ärimees.

Indexi - suurima Orbani suhtes endiselt kriitilise veebiväljande - muudatuste puhul keskendus spekulatsioon valitsusmeelse kommertsringhäälingu esimehele Miklos Vaszilyle. Ehkki Index kuulub toimetuse iseseisvuse tagamiseks loodud sihtasutusele, ostis Vaszily märtsis 50%-lise osaluse ettevõttes, mis haldab Indexist ja veel mitmest portaalist teenitud reklaamitulu.