Ungari siseminister Delfile: Ungarilt nõutakse inimeste sisselaskmist, kelle ees nõudjad ise piirid sulgevad

Mart Helme ja Ungari siseminister Sàndor Pintèr Foto: Ilmar Saabas

„Osadel riikidel on arusaam, et Ungari peab kõik soovijad sisse laskma ja siis otsustatakse nende tulevik EL-i sees,” ütles Pintèr. „Samal ajal on aga Austria tekitanud EL-is sisepiiri, mis on Schengeni reeglite vastane.” Pintèr meenutas, et ka Saksamaa on kehtestanud Austria piiril uuesti kontrolli, samuti on piirikontrolli ajutiselt taastanud Rootsi, Taani ja Saksamaa. „Seega, kui Ungari nüüd lubaks kõigil oma territooriumile siseneda, muutuks Ungari tupiktänavaks, kuhu pääseb sisse, aga mitte välja,” ütles minister.

Pintèr meenutas lisaks, et 2017. aastal EL-is kokkulepitud pagulaste ümberasustamiskava on suuremalt jaolt täitnud vaid viis riiki (Rootsi, Suurbritannia, Prantsusmaa, Holland ja Soome). „Isegi see riik, kes oli ümberasustamisest kõige rohkem huvitatud, on täitnud vaid umbes veerandi lubatust,” viitas Pintèr Saksamaale. Mullu lubas Saksa kantsler Angela Merkel kava alusel vastu võtta 10 200 pagulast, ent tänavu sügiseks oli vastu võetud vaid umbes 4800.

„Nii et miks näidatakse näpuga just Ungarile, kes ütles kohe alguses, et me pole valmis kedagi vastu võtma?” küsis Pintèr. „Nii et küsimusele [millal kriisiolukord lõppeb], vastan nii: meie hinnangul on praegu Kreekast läbi Lääne-Balkani riikide liikvel umbes 100 000 inimest. Ungari jaoks on need soovimatud külalised, keda me siin näha ei soovi. Kuni see risk püsib ja kuni riigid EL-is illegaalselt sisepiire kehtestavad, seni püsib ka kriisiolukord.” Pintèri sõnul on Ungari tänavu piirilt tagasi saatnud umbes 10 000 inimest.