Ungari populaarseim sõltumatu uudisteportaal Index jooksis peatoimetaja tagandamise järel ajakirjanikest tühjaks

Index on viimane sõltumatut ajakirjandust viljelev suurväljaanne Ungaris, ent selle peatoimetaja Szabolcs Dull sunniti teisipäeval ametist lahkuma, vahendab uudistekanal BBC.

Ajakirjanike sõnul oli peatoimetaja vallandamine selge sekkumine toimetuse töösse ning katse ajakirjanikele survet avaldada.

Otsus Dulli vallandamise kohta tuli mõned kuud pärast seda, kui peaminister Viktor Orbanit toetav äritegelane Miklosz Vaszily soetas väljaandes suurosaluse.

Kümned tuhanded meeleavaldajad kogunesid reede pärastlõunal Budapesti tänavatele, et avaldada meelt ajakirjandusvabaduse lämmatamise vastu, marssides erinevaid loosungeid skandeerides peaministribüroo ette.

Alles eelmisel kuul hoiatas Dull, et "Index on sellise välise surve all, et see võib tähendada meie toimetuse lõppu, nagu me seda täna teame". "Oleme mures, et kavandatud organisatsiooni restruktureerimise tõttu kaotame need väärtused, mis tegid Indexist Ungari suurima ja enimloetavama uudisteportaali."

Viimase kümnendi jooksul on rahvuskonservatiivse peaministri Viktor Orbani toetajad võtnud järk-järgult kontrolli Ungari sõltumatu meedia üle, vaigistades kriitika valitsuse suunal. Ungari on langenud pressivabaduse indeksis 89. kohale, olles Euroopa Liidu riikidest halvimal positsioonil.