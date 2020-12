Ungari põhiseaduse uue sõnastuse järgi on ema naine ja isa mees ning lapsi peab kasvatama konservatiivses vaimus

Ungari põhiseaduse uue sõnastuse järgi perekond „põhineb abielul ja vanema-lapse suhtel. Ema on naine, isa on mees”. Samuti kohustab põhiseadus vanemaid kasvatama lapsi konservatiivses vaimus, vahendab Reuters.

„Ungari kaitseb laste õigust samastuda oma sünnisooga ja tagab nende kasvatamise meie rahva põhiseadusliku identiteedi ja kristlikul kultuuril põhinevate väärtuste alusel,” öeldakse põhiseaduse uues variandis.

Ungari ei ole samasooliste abielusid kunagi lubanud, aga tsiviilkooselusid tunnustatakse. Laste adopteerimine samasooliste paaride poolt oli senini võimalik, kui üks partneritest taotles seda üksikisikuna.

Kuigi on erandeid, millisel juhul võib üksikisik või perekonnaliige lapsi adopteerida, „on põhireegel, et ainult abielupaarid võivad lapsi adopteerida, see tähendab mees ja naine, kes on abielus,” kirjutas Ungari justiitsminister Judit Varga.

Uue korra järgi peavad üksikud inimesed saama Ungaris adopteerimistaotlustele heakskiidu perekonnaministrilt, millist ametit peab praegu ultrakonservatiiv Katalin Novák.

„Ärge usukuge, et meie, naised, peaksime kogu aega meestega võistlema,” ütles Novák eile avaldatud videos. „Ärge uskuge, et igal ärkvel oleku hetkel peame me mõõtu võtma ja omama vähemalt sama kõrgeid positsioone või saama sama suurt palka (kui mehed).”

Õiguskaitsjad mõistsid põhiseadusemuudatused hukka ja kutsusid Euroopa liidreid sama tegema.

„See on must päev Ungari LGBTQ kogukonnale ja must päev inimõigustele,” ütles Amnesty Hungary direktor Dávid Vig.