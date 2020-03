Ungari peaminister Viktor Orbán sai parlamendilt tähtajatud erivolitused

Orbáni liitlane, president János Áder kirjutas parlamendi heaks kiidetud eriolukorra laiendamise seadusele alla. Áderi sõnul on see rahvusvaheliste lepingute ja Ungari põhiseadusega kooskõlas, vahendab Reuters.

Seadus on kutsunud esile kriitika opositsioonierakondade, inimõiguslaste ja Euroopa Nõukogu poolt, sest see ei sea erivolituste lõppemise tähtaega.

See kehtestab ka kuni viieaastase vanglakaristuse koroonaviiruse levimise vastaste meetmete elluviimise takistajatele või valeinformatsiooni levitajatele.

Inimõiguslaste sõnul võidakse seda kasutada ajakirjanike suukorvistamiseks samal ajal, kui sõltumatu meedia on sunnitud personali ja eelarvet kärpima, aga valitsusele lojaalne meedia saab edasi maksumaksja raha.

Pärast võimule tulekut 2010. aastal on Orbán üles ehitanud meedia, mida ta saab kontrollida, kasutades õiguslikke hoobi, omanike vahetust ja reklaamiraha omale lojaalsemaks meediakajastuseks. Koroonaviiruse majanduslik mõju võib meedia vaigistamist kiirendada, ütlevad ajakirjanikud.

Valitsus on kriitika tõrjunud, väites, et seadus annab volitused ainult viirusevastaste meetmete elluviimiseks ja parlament saab erivolitused tühistada.

„Need on nii ajas kui ka ulatuses piiratud volitused … sest need on seotud ainult koroonaviirusega, ja teie tõstate kisa diktatuuri üle,“ lausus riigisekretär Bence Rétvári enne hääletust opositsioonile.

Justiitsminister Judit Varga ütles, et on „väga kahjulik valeuudis“, et seadus on mõeldud parlamenti neutraliseerima.