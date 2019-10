Ungari opositsioon kardab kohalike valimiste eel, et need võivad jääda viimasteks vabadeks valimisteks

Vastaskandidaat on Ungari peaministri Viktor Orbáni erakonna Fidesz toetatav praegune linnapea István Tarlós, vahendab Helsingin Sanomat.

„Opositsioonierakonnad on lõpuks mõistnud, et koostöö ja häälte koondamine on ainus viis Fideszi võitmiseks. Valijad on mõistnud seda juba varem, aga erakonnad on vastu punninud,” ütles Karácsony.

Maapiirkonnad ja väikelinnad on tugevalt Fideszi käes. Ungari 167 suuremast linnast 120-s on opositsiooni kandidaadi ja Fideszi kandidaadi vahel tõeline konkurents, selgus väljaande Valasz Online uuringust.

Opositsioonis on paljud seda meelt, et kui opositsioon ei võida nüüd Fideszi kandidaate, teist võimalust mitmeparteisüsteemi juurde naasmiseks ei tule. Seejärel ei pruugi Fideszit enam valimistega võimult ära saada.

Pärast nüüdseid valimisi on järgmised kolme aasta pärast. Enne seda betoneerib Orbán oma võimu.

Fideszil on parlamendis põhiseaduse muutmiseks vajalik kahekolmandikuline enamus. Seda on Orbán juba kasutanud valimisseaduse, kohtusüsteemi, prokuratuuri, teaduste akadeemia positsiooni ja kodanike organisatsioonide tegevusvõimaluste muutmiseks.

Enamus sõltub aga vaid kahest parlamendiliikmest ja parasjagu on mitmete parlamendiliikmete vastu käimas kohtuprotsessid. Nii võib põhiseaduse muutmiseks vajalik enamus ja piiramatu võim kaduda.

Opositsioon kardab, et Orbán seob kiiresti kohalike omavalitsuste käed.