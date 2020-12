Ungari eurosaadikut võõrustanud orgia korraldaja: meil on seks kondoomita ja ainult meestega

„Ma ei tundnud seda habemega härrat (Szájerit – toim). Ta tutvustas end mulle lühidalt,” rääkis Manzheley. „Ta ütles, et elab juba pikka aega Brüsselis ja korraldab samuti aeg-ajalt kodus seksipidusid. Rohkem me omavahel ei rääkinud. Seda, et ta on Euroopa Parlamendi liige, ma ei teadnud.”

„Minu külalised tulevad üle kogu Euroopa. Kõik on inimesed, keda ma olen aastate jooksul homokeskkonnas tundma õppinud. Kui nad on läheduses, tulevad nad minu pidudele,” jätkas Manzheley.