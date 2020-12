Ungari eurosaadikut võõrustanud orgia korraldaja: meil on seks ilma kondoomita ja ainult meestega

„Ma ei tundnud seda habemega härrat (Szájerit – toim). Ta tutvustas end mulle lühidalt,” rääkis Manzheley. „Ta ütles, et elab juba pikka aega Brüsselis ja korraldab samuti aeg-ajalt kodus seksipidusid. Rohkem me omavahel ei rääkinud. Seda, et ta on Euroopa Parlamendi liige, ma ei teadnud.”

„Minu külalised tulevad üle kogu Euroopa. Kõik on inimesed, keda ma olen aastate jooksul homokeskkonnas tundma õppinud. Kui nad on läheduses, tulevad nad minu pidudele,” jätkas Manzheley.

Nii oli ka eelmisel reedel korteris Brüsseli Steenstraatil (prantsuse keelse Rue des Pierres), kus Manzheley koos sõbraga elab. „Ma küsisin geisõprade Whatsappi grupis, kellel on soovi. Need kümme sõpra, kes jah ütlesid, võisid igaüks veel kellegi kaasa võtta. Nii sattus siia ka Szájer. Ta tuli ühe mu sõbraga kaasa. Meid oli 20.”

Manzheley pidudel ei tantsita. Ei ole mingit muusikat. „Ei, asi on vabas seksis. Kõik, kes siia tulevad, tulevad seksima. Seks ilma kondoomita ja ainult meestega. Naisi ei ole. Ainus reegel on, et osavõtjatel ei oleks HIV-d ja viimasel ajal koroonat.”

Tegelikult on Manzheley sõnul veel üks reegel: kõik on alasti. Kui politsei reede õhtul kell 21.15 korterisse sisenes, oli see samuti nii. „Ma olin ise ühes toas seksimas, nii et ma ei tea täpselt, mis elutoas toimus. Tähendab seda, kuidas juhtus, et härra Szájer riided seljas põgeneda püüdis, ma ei tea.”

Manzheley on politsei peale vihane. „Nad tungisid siia sisse ilma läbiotsimismääruseta. Ei olnud ühtki põhjust, sest ei olnud mingit lärmi. Ma olen kindel, et armukade konkurent kaebas. Politseinikud tegid minu külalistele homofoobseid märkusi. Sellist asja ma ei kannata. Ma esitan kindlasti kaebuse.” Manzheley sõnul algas pidu kell 18 ja pidi lõppema kell 21.30, kui algab liikumiskeeld.

Küsimusele, kas selliste pidude pidamine koroonaajal on tark tegu, vastas Manzheley järgmiselt: „Need on homode jaoks masendavad ajad ja eriti sellistele inimestele nagu mina, kellel on suur seksuaalne isu. Enamasti pean ma suuri pidusid saja osavõtjaga spetsiaalselt üüritud majades ja Airbnb-des. Iga kahe kuu järel peame me orgiat. Aga praegu on kõik palju väiksem nagu eelmisel reedel. Kõik, kes kohal olid, olid koroonavabad. Enamikul oli koroona olnud esimeses laines.”