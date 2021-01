Ungari andis esialgse loa Vene koroonavaktsiini kasutamisele

Peaminister Viktor Orbáni personaliülem kinnitas, et riigi tervishoiuvõimud andsid täna rohelise tule nii Sputnik V-le, kui ka Oxfordi-AstraZeneca vaktsiinile, vahendab BBC News.

Ungari välisminister Péter Szijjártó sõidab edasisteks läbirääkimisteks Moskvasse ning arutab vaktsiini transportimist ja jaotamist.

Ungari tervishoiuametnikud peavad läbirääkimisi ka Pekingis Hiina Sinopharmi vaktsiini heakskiitmise ja miljoni doosi ostmise üle. See on kasutusel juba naaberriigis Serbias.

Orbán on öelnud, et ainus viis, kuidas Ungari suudab rahuldada oma vaktsineerimisvajaduse, võttes arvesse Pfizeri/BioNTechi vaktsiini vihastama ajavalt aeglasi tarneid, on osta vaktsiini Venemaalt ja Hiinast.

Seni on vaktsineeritud vähemalt 140 000 ungarlast. Valitsuse jõupingutused Vene ja Hiina vaktsiinide populariseerimiseks on aga juba vastuseisule põrkunud.

Kriitikat on tulnud ka Euroopa Liidu poolt, mis näeb seda Orbáni valitsuse järjekordse isepäisusena, mis lõhub Euroopa Liidu solidaarsust.

Ungarlased on Euroopa Liidu kõige vaktsiinivaenulikumate rahvaste hulgas. Vaid 49% on valmis end vaktsineerida laskma.

Mõnede küsitluste järgi laseks Vene vaktsiini endale süstida vaid seitse protsenti ungarlastest, Hiina vaktsiini aga vaid üks protsent.

Valitsus tõrjub kriitikat vaktsiinide suhtes jõuliselt.

„Ungari turule ei saa tulla ükski vaktsiin, mis ei vasta standarditele, mis teevad sellest ohutu ja usaldusväärse,” kinnitas valitsuse esindaja Zoltán Kovács. „Ärge otsige siin mingeid vandenõusid.”

Ungari kritiseerimine vaktsiinitehingute pärast Venemaa ja Hiinaga on tõend Lääne topeltstandarditest, väitis Kovács, märkides, et selle teema üle on läbirääkimisi pidanud ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja Venemaa president Vladimir Putin.