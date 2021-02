Ungari alustas Sputnik V-ga vaktsineerimist

Ungari andis eelmise kuu lõpus loa Venemaal toodetud COVID-19 vaktsiini kasutuselevõtuks, eristudes sellega ülejäänud EL-i riikidest ja ignoreerides üleskutseid püsida Euroopa ühise vaktsiinipoliitika raamides, märgib ajaleht The Guardian.

Valitsus tellis Vene tootjalt kokku kaks miljonit doosi, mis peaks Ungarisse jõudma kolme kuu jooksul.

Ungari peaminister Viktor Orbán kritiseeris enne Venemaaga lepingu sõlmimist jõuliselt Euroopa Liidu vaktsiiniprogrammi aeglast elluviimist. “Kui Brüsselist tulevad vaktsiinid sellises tempos, tuleb meil vaktsiine hankida teistest, alternatiivsetest allikatest,” teatas Orbán oma kabinetiülema Gergely Gulyáse vahendusel.

Uuringute järgi on ungarlased vaktsiinide suhtes üks Euroopa skeptilisemaid rahvaid ja ainult pool elanikest on valmis end vaktsineerida laskma. Kriitikute sõnul võib Vene ja Hiina vaktsiinidele kasutusloa andmine selliseid hoiakuid vaid tugevdada.

Kuna Sputniku vaktsiini väljatöötamine ja testimine käis erakordselt kiiresti, hoiatas osa teadlasi, et rahvusvahelises vaktsiinirallis esikohale tõusmist on peetud olulisemaks kui tõhusat testimist. Vene president Vladimir Putin andis vaktsiinile heakskiidu pärast väga piiratud ulatusega inimkatseid, kus meedia teatel sunniti osalema riigiametnikke.

Tänaseks avaldatud andmed on siiski lootusrikkad. Teadusväljaandes Lancet veebruari algul avaldatud kliinilisest uuringust tuli välja, et Sputnik V kaitseb koroonahaiguse vastu 91,6 protsendil juhtudest, mis on väga kõrge tõhususe tase.

EL-i riikides vaktsiinide kasutuselevõtuks on põhimõtteliselt vaja Euroopa Ravimiameti (EMA) heakskiitu, kuid reeglid lubavad liikmesriikidel farmaatsiatoodetele erakorraliselt ka ajutist kasutusluba anda. Ungari riikliku farmaatsia- ja toitumisinstituudi teatel anti Sputniku vaktsiini kasutamiseks esialgu kuuekuuline luba, mida võib pikendada veel kuue kuu võrra.

Vene võimud on esitanud EMA-le ka ametliku avalduse vaktsiini EL-is registreerimiseks.

Ühtlasi andis Ungari kasutusloa Hiina koroonavaktsiinile Sinopharm ning seda on tellitud viis miljonit doosi. Hiinlaste vaktsiini katsetused on kolmandas faasis, esialgsete tulemuste järgi on selle tõhusus 79–86 protsenti.