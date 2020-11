Ülikooliprofessor tunnistab, et Rootsi karjaimmuunsuse strateegia põhines valearvutusel

55-aastane Britton avaldas kevadel koroonapandeemia algul Rootsi strateegia tõestuseks arvutused, mille kohaselt pidi riik jõudma karjaimmuunsuseni juba mais.

Ajalehele Dagens Nyheter antud intervjuus tunnistas Britton oma eksimust ja avaldas selle osas kahetsust, kutsudes sama tegema ka riigi peaepidemioloogi Anders Tegnelli. Viimane sai ülemaailmselt tuntuks Rootsi koroonameetmete eestkõnelejana, toetades erinevalt paljudest riikidest piirangute võimalikult leebena hoidmist, põhjendades seda eesmärgiga saavutada ühiskonnas karjaimmuunsus.

Tunnustatud professori sõnul on ta valmis võtma ka vastutuse selle eest, miks otsustasid rootslased suvel ametivõimude soovituste järgmisest loobuda - tema arvutuste kohaselt pidi ju karjaimmuunsus selleks ajaks juba saavutatud olema.

"Tagantjärele mõeldes polnud see hea," ütles Britton Dagens Nyheterile.

Matemaatik rõhutas, et juhul kui vigu ei tunnistata, kahjustab see rootslaste usaldust rahvatervise ameti vastu. "Anders Tegnellil ja rahvatervise ametil näib olevat raskusi vigade tunnistamisel, samal ajal kui osa ühiskonnast näib põhimõtteliselt arvavat, et kõik, mida rahvatervise amet teeb, on vale," rääkis Britton.

Ta märkis, et talle "tundub, et on palju neid, kes usuvad, et Tegnell soovib paljude rootslaste surma". "Et ta on pahatahtlik inimene, kellel on varjatud agenda võimalikult paljude inimeste tapmiseks," lisas Britton.

Teadlane on enda sõnul saatnud peaepidemioloog Tegnellile üle 100 e-kirja küsimustega Rootsi praeguse pandeemiavastase strateegia kohta, selgitades, et suhtub valitsuse kehtestavatesse piirangutesse endiselt skeptiliselt.

Ta lausus aga, et toetab näiteks näomaskide kohustuslikuks muutmist, nagu on tehtud mitmetes Euroopa riikides, sh Eestis, ent mitte Soomes ega Rootsis. Osaliselt on selle tinginud asjaolu, et näomaskide mõju osas on teatavaid lahkarvamusi. "Täna on peaaegu kõigis teistes riikides soovitatav näomaski kanda. Ma arvan, et rahvatervise amet on olnud siinkohal natuke arglik," ütles Britton.

Viirus tapvam kui naabrite juures