ÜLEVAADE | Viis tuntud näidet, kuidas Covid-19-s kahtlemine on kalliks maksma läinud

Serbia ja Montenegro kirikujuhid

30. oktoobril suri pärast nakatumist 82-aastane Montenegro metropoliit Amfilohije, kes keeldus maskikandmisest ja ütles, et parim vaktsiin koroonaviiruse vastu on palverännak. 1. novembril kogunes tema ärasaatmisele tuhandeid inimesi, kellest paljud jätsid metropoliidiga suudeldes hüvasti. Ärasaatmist juhatas Serbia ja Montenegro patriarhaadi 90-aastane kirikupea Irinej, kes sai tõenäoliselt seal nakkuse ja viidi paar nädalat hiljem haiglasse. Irinej suri 19. novembril. Tema ärasaatmisele Belgradis kogunes sadu inimesi. Osa neist kandis ka maske. Kirst oli sedapuhku kaetud klaasiga, mida ärasaatmisel osalejad jällegi suudelda ei peljanud.



Rahvahulk patriarhi matustel armulauda saamas. Veini jagati tavakohaselt ühe ja sama lusikaga. Foto: AFP/Scanpix



Lõuna-Korea karismaatilised kirikud

Rangete tervisenõuetega harjunud Aasia tööstusriigid on pandeemia tõkestamisega hakkama saanud suhteliselt hästi. Lõuna-Koreas püsis nakatunute koguarv veebruari lõpuni 350 ringis, kuid tegi järsu hüppe pärast seda, kui Daegu linnas tegutsevas fundamentalistlike kristlast Shincheonji Jeesuse kirikus avastati koroonakolle. Kirikus on kombeks rahvarohked teenistused, mille käigus hoitakse üksteisel ümbert kinni. Ametnike sõnul viis üheainsast asümptomaatilisest kirikulisest alanud nakkus umbes 5200 uskliku nakatumiseni. See teeb Lõuna-Korea praegusest nakatunute arvust kokku tervelt viiendiku. Augustis võeti kiriku liider Lee Man-hee vahi alla, süüdistatuna terviseametnike eest kirikuliste nimede varjamises ja loata massiürituste korraldamises. Samuti süüdistatakse teda 5,6 miljardi vonni (4,3 miljardi euro) omastamises.



It was just supposed to be just a demonstration with 100 people by a Conservative group 일파만파, things changed when members of 사랑제일교회 (Sarang Jeil Presbyterian Church) & 자유연대 (Freedom Union) attended the demonstration gathering about 120,000 people.



🥺🥺🥺🥺 pic.twitter.com/0ZbgrZk613 — ʀɪʀɪ | ʙᴛᴏʙ4ᴜ_ɪɴꜱɪᴅᴇ | (@_sungdaeriiii) August 15, 2020



Augustis sai kriminaalsüüdistuse ka Sarang Jeili karismaatilise kiriku tuntud pastor ja parempoliitik Jeon Kwang-hoon, keda samuti süüdistatakse terviseametnikele valetamises ja karantiini ajal massiürituste korraldamises. Muu hulgas keelas Jeon kirikulistel koroonateste teha ja teatas, et haigusse suremine on patriootlik. „Need, kes on juba nakatunud, paranevad [president Moon Jae-ini] vastasele meeleavaldusele tulles,” lubas Jeon, kelle koguduse 4000 liikmest on nakatunud vähemalt 500.