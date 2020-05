ÜLEVAADE | Vene luure mõrvab Euroopas üha julgemalt. Praha juhtum polnud esimene ega jää viimaseks

Nagu LP eile kirjutas, on Tšehhi politsei võtnud kaitse alla Praha linnapea ja veel kaks poliitikut, keda Vene luure kavatses meedia teatel ritsiiniga mürgitada. Üks sihtmärkidest, Praha linnaosavanem Ondřej Kolář kinnitas sel nädalal, et ohuallikaks on politsei sõnul Venemaa kodanik. Võtame mäluvärskenduseks kokku eelmised väljapaistvamad juhtumid, kus Vene jõustruktuuride esindajaid on Euroopas sooritatud kuritegudes kahtlustatud või süüdi mõistetud.

Umar Israilovi mõrvamine

Aeg: 13. jaanuar 2009

Koht: Viin, Austria

Mis juhtus? Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõrovi endine ihukaitsja ja nüüdne pagulane, 27-aastane Umar Israilov lasti kodu lähedal toidupoe juures maha. Teda ründas vähemalt kaks meest, kelle eest Israilov üritas ära joosta, kuid sai kolm kuulitabamust. Austria politsei pidas esialgu kinni kaheksa tšetšeeni rahvusest isikut.

Kes tegi? Uurijate sõnul vajutas päästikule vajutas endine tšetseeni julgeolekuteenistuse töötaja Letša Bogatõrov. Mõrva korraldaja oli varem Ramzan Edilovi nime kandnud tšetšeen, kes oli oma nime muutnud Otto Kaltenbrunneriks.