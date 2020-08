ÜLEVAADE | Valgevenes vahistatud Vene palgasõdurite kohta tilgub uut infot. Kas tõesti Ukraina luure osav avantüür?

Valgevene vanglast vabanenud palgasõdurite sõnul olevat nad sattunud kuulutusteportaali kaudu kellegi Sergei Petrovitši peale, kes otsis lahingukogemusega töötajaid. Kahtlused hajutas asjaolu, et tööpakkuja oli Wagneri varasemate tegemistega nii hästi kursis, et tundus olevat organisatsiooniga seotud.

Soojamaareisi asemel leidsid nad end lõpuks Valgevene kongist. „Esimesed kolm päeva koheldi meid karmilt, kuna arvati, et me võime üritada põgeneda ja valvurid tappa,” rääkis üks vangidest Vene portaalile Vesti. Faktist, et riigis toimuvad ka mingid valimised, polevat neil enne Valgevenesse jõudmist olnud õrna aimugi.

Lisaks Vene meediale väidavad aga nüüd juba ka Ukraina ajakirjanikud, et kogu segaduse võis organiseerida sealne sõjaväeluure. Esimesena teatas sellest ajakirjanik Jevgen Ševtšenko, kelle sõnul rikkus plaani president Volodõmõr Zelenskõi kabinetiülema reeturlik käitumine.