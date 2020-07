ÜLEVAADE | USA rakendab Hiina suhtes aina karmimaid meetmeid, ettevaatlikud eurooplased kaitsevad majandushuve

USA ja Hiina on vastastikku sulgenud konsulaate ja võtnud sanktsioonidega sihikule teineteise tipp-poliitikuid. USA välisminister Mike Pompeo arvab, et kui Lääs ei suuda muuta kommunistlikku Hiinat, muudab kommunistlik Hiina meid. Ühendkuningriik on USA-ga ühes paadis, järjest enam võetakse Hiina suhtes agressiivsemaid seisukohti.



Mandri-Euroopa riikide käitumine on seoses uiguuride tagakiusamise ja Hongkongi uue julgeolekuseadusega olnud märgatavalt tagasihoidlikum. Paljudel Euroopa Liidu riikidel on Hiinaga ulatuslikud kaubandussuhteid, mida ei soovita diplomaatilise heitlusega ohtu seada. Isegi kui Hiinas toimuv valmistab tõsiselt tuska, hoidutakse sisulistest kriitilistest sammudest.