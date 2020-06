ÜLEVAADE | Unustage "Brežnevi pakid"! Putini referendumil osaledes saab võita korteri või auto

Vladimir Putinile uusi ametiaegu võimaldav põhiseadusreferendum on Vene võimude jaoks nii pakiline küsimus, et pandeemiaga tegelemine tuleb edasi lükata. Käsk karmide trahvide ähvardusel kodus püsida on asendunud tungiva palvega osaleda 1. juuli referendumil.

Keskvalitsuskomisjoni juhi Ella Panfilova kinnitusel ei aeta jaoskonnast ära ka haigussümptomitega inimesi, ehkki kõigi valijate kehatemperatuuri kontrollitakse. “Kui inimene tuleb palavikuga, siis viiakse ta eraldi ruumi ja kutsutakse talle kiirabi,” seletas Panfilova. “Aga talle tuuakse sinna valimiskast ja ta saab hääletada.”

Krasnojarski krais toimub valimispäeval suur loterii-viktoriin, millel osalemiseks on vaja täita valimisjaoskondades jagatav blankett ja vastata Vene põhiseadusliku korda puudutavatele faktiküsimustele. Õigesti vastanute vahel loositakse välja kümme korterit, kümme autot ja 50 nutitelefoni.

Moskva linnavõimud teatasid neljapäeval, et pealinna valijatele jagatakse jaoskondades laiali kaks miljonit restoranides ja poodides kasutatavat vautšerit, kokku 10 miljardi rubla (133 miljoni euro) väärtuses.