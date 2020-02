ÜLEVAADE | Ulmelised üürid ja lärmakad peod. Airbnb on Barcelonas muutunud kohalike jaoks tõeliseks nuhtluseks

Turistide ränk sissevool Barcelona ajaloolisse piirkonda on äärmuslikult muutnud ka kohalikku äritegevust. Sant Pere oli sajandeid koht, kus toimus rõivaste hulgimüük, kuid paari viimase aasta jooksul on kaubandus kolinud eeslinna ja nende asemel on koha sisse võtnud vegankohvikud, suveniiripoed, rattalaenutused ja Hiina küünetehnikud.

Põlisasukad peavad aga üha kaugemale kolima, sest Airbnb klientidega nad võistelda ei jaksa. Lisaks ei suuda korteriomanikud vastu panna ahvatlusele oma kinnisvara kasvõi lühiajaliselt välja üürida.