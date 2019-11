ÜLEVAADE | Ukraina-juurdlus on vaid üks häda, Trump peab end kaitsma teistelgi rinnetel

Mille vastu Trump praegu ise kohtus võitleb?

See võib olla isegi kõige olulisem lahing. Üleeile andsid Trumpi advokaadid sisse avalduse apellatsioonikohtu otsuse edasikaebamiseks, millega nõuti, et president jagaks oma maksuandmeid Manhattani ringkonna prokuröridega. Uurijad tahavad neid näha selleks, et kontrollida, kas valimiste eel pornotäht Stormy Danielsile ja erootikamodell Karen McDougalile vaikimisraha maksmisega rikuti kampaaniareegleid. Trumpi juristid väidavad, et selline taotlus riivab rängalt presidendi immuniteeti juurdluste suhtes. Vastavalt põhiseadusele tohib ametisoleva presidendi üle kohut pidada vaid Kongressis.

Esialgu tuleb advokaatidel võidelda selle nimel, et ülemkohus edasikaebuse ikka menetlusse võtaks, vastasel juhul avaldatakse kaheksat aastat hõlmavad maksuandmed kohe.