ÜLEVAADE | Türgi-Vene tüli tõi Süüria sõtta pöörde ja Euroopale uue rändekriisi

Türgi armee väitel tapeti varahommikustes drooni- ja suurtükilöökides koguni üle 1700 vastase võitleja, hävitati 55 tanki ja muud lahingutehnikat. Ehkki see number on ilmselt mitmekordselt ülepaisutatud, näitab Türgi avaldatud videomaterjal, et Süüria väed said seekord tõesti ränki kaotusi ja jäid ilma kümnetest ühikutest rasketehnikast.

Ühtlasi ähvardab Türgi karistada ka Euroopa Liitu, teatades, et valitsus ei tee enam katseid Euroopasse suunduvate immigrantide takistamiseks. „Kõik pagulased, sealhulgas süürlased võivad nüüd EL-i piiri ületada,” kinnitas Türgi valitsuse esindaja Reutersile. Eilsetel andmetel ei vaadanud Türgi ümberasujatele isegi lihtsalt läbi sõrmede, vaid aitas aktiivselt kaasa, et asüülitaotlejad Kreeka ja Bulgaaria piirile lähemale jõuaksid. Türgi meedias ilmunud videod ja fotod näitavad, et sisserändajaid veetakse bussidega otse pagulaskeskustest piirilinnadesse.