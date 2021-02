ÜLEVAADE | Sinimustvalge Niagara, šampanja pannkookidega ja trikoloor presidendilossil. Kuidas välisriigid Eestit õnnitlesid?

Läti presidendi Egils Levitsi ametilossil heisati eile kohaliku riigilipu kõrvale ka Eesti lipp. Sama laskis oma büroohoone fassaadil teha peaminister Krišjānis Kariņš.



Kallid naabrid! Õnnitleme Vabariigi 103. sünnipäeva puhul! Elagu Eesti!



Mīļie kaimiņi! Sveicam Republikas 103. gadadienā! Lai dzīvo Igaunija! pic.twitter.com/OAjZY49Z4P — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) February 24, 2021

Leedu välisministeerium meenutas riikide pikaajalist sõprust, õnnitlused edastas ka peaminister Ingrida Šimonytė.



Warmest of congratulations to PM @kajakallas, our Estonian friends and partners on the Independence Day of Estonia. Happy 103rd birthday, Estonia!

🇪🇪🎂 — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) February 24, 2021

“Oleme üksteisele nii-nii lähedased,” tõdes Soome peaminister Sanna Marin peaminister Kaja Kallasele saadetud tervituses. “Peatse kohtumiseni!” Soome saatkonna videokaart nägi välja selline.



Meie iseseisvuse taastamist esimesena tunnustanud Islandi president Guðni Jóhannesson kinnitas, et häid suhteid saab veelgi parandada.



Sending my best wishes to Estonians and to President @KerstiKaljulaid as #Estonia celebrates 103 years of independence. Looking forward to further strengthening 🇪🇪 🇮🇸 relations this summer. Elagu Eesti! #Estonia103 pic.twitter.com/Oek0AD5Qem — President of Iceland (@PresidentISL) February 24, 2021

Venemaa president Vladimir Putin kirjutas Kersti Kaljulaidile paar päeva varem saadetud õnnitluses, et soovib kõigile Eesti elanikele õnne, heaolu ja edu. Õnnitluse avaldas eile ka Vene saatkond, kes korvas selle kohe postitusega, kus välisminister Sergei Lavrov kurdab Baltikumis väidetavalt lokkava inimõiguste rikkumise üle. Nojah siis.



#Лавров:



«Всё более глубокую озабоченность вызывает дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав».



👉 https://t.co/Wq6GhJ2AG7 pic.twitter.com/L2HHckWtnZ — Russia in Estonia 🇷🇺🇪🇪 (@RusEmbEst) February 24, 2021

Putinist mitu korda pikema kirja saatis meile USA välisminister Antony Blinken, kes rääkis majandus- ja julgeolekukoostööst, demokraatia kaitsest ja muudest ühistest eesmärkidest. Saatkond lisas omalt poolt videoõnnitluse USA Euroopa-vägede orkestri poolt sissemängitud Eesti hümniga.



Happy Independence Day, Estonia! 💙🖤🤍 As you raise the flag this morning, we echo @SecBlinken and send best wishes to the people of Estonia. We look forward to continuing our close relationship. https://t.co/nb2UKfXPk4



Video and National Anthem: @USArmyEURAFBand pic.twitter.com/j3jTMMbvS7 — USEmbassyTallinn (@USEmbTallinn) February 24, 2021



EL-i ülemkogu eesistuja Charles Michel avaldas oma õnnitluse eesti keeles.



Südamlikud õnnitlused kõikidele eestlastele Eesti Vabariigi aastapäeva puhul! Soovin teile ilusat päeva! 🇪🇪🇪🇺



Today we celebrate Estonia's Independence day! Heartfelt congratulations to all Estonians. I wish you a very happy day! @kajakallas #EV103 pic.twitter.com/jDZpimkhdK — Charles Michel (@eucopresident) February 24, 2021



Prantsusmaa saatkond meisterdas meile südamliku video, kus kohalikud prantslased räägivad asjadest, mis neile Eesti juures kõige rohkem meeldivad – sealhulgas hea õlu, kiire internet ja puhas loodus.



L'Estonie est Unique. Par sa langue, sa nature, ses services en ligne…ou sa bière ! – c’est tout ce que nous aimons et nous sommes reconnaissants de pouvoir en profiter pleinement ! Bonne fête nationale, vive l’Estonie !



🇪🇪 Head iseseisvuspäeva! pic.twitter.com/D7coATiACr — Eric Lamouroux (@LamourouxEric) February 24, 2021



Paljude väliseestlaste kodumaal Kanadas korraldati lisaks õnnitluskaartide saatmisele ilus žest: tuledega värviti sinimustvalgeks Toronto kõrgeim (ja maailma üks kõrgeimaid) ehitisi CN Tower, samuti USA piiril asuva Niagara juga.



Today Toronto's CN Tower is illuminated in blue, black and white in honour of Estonia's Declaration of Independence Day!



Palju õnne Eesti! 🇪🇪♥️🇱🇹♥️🇨🇦Tegyvuoja Estija!



📷 By @kolga, an inspiring Estonian Canadian activist. ✌️#HappyBirthdayESTONIA #Eesti103 #Estonia103 pic.twitter.com/tz2QqYL6hj — Skaidra Puodžiūnaitė (@SkaidraP) February 25, 2021

Taani suursaadik Kristina Beckvard alustas pidupäeva hommikut igati väärikalt, šampanja ja pannkookidega.



Elagu Eesti! 🇪🇪 Happy Independence Day! 🎉



Celebrating at home with the classic combination: bubbles and pancakes. 😆🥂🥞



103 years since 24 February 1918.#WeAreAllies 🇪🇪❤️🇩🇰 #EstoniaDenmark100 pic.twitter.com/dvmJcwKEs2 — Kristina M. Beckvard🇩🇰🇪🇪 (@DKAMBinEstonia) February 24, 2021



Norra saadik Rolf Einar Fife soovis korraga õnne nii Eestile kui oma peaministrile Erna Solbergile, kes sai eile 60-aastaseks.



Happy birthday and best wishes Prime Minister @erna_solberg! And congratulations #Estonia on your national day! https://t.co/ciOPBWo596 — Rolf Einar Fife (@RolfEinarFife) February 24, 2021



Poola välisministeeriumi asekantsler Paweł Jabłoński soovis Eesti rahvale jõukust ja kiitis majandus- ja liitlassuhteid.



Happy 103rd birthday from Poland to all the people of 🇪🇪Estonia; best wishes of success and prosperity! We are proud of a strong 🇪🇪/🇵🇱 alliance; both in bilateral relations as well as within the #EU, #NATO & #ThreeSeasInitiative https://t.co/5f0s1BjPPq — Paweł Jabłoński (@paweljabIonski) February 24, 2021



Tšehhi saadiku David Králi sõnul tasuvad väärtustamist nii iseseisvus, vabadus kui ka enesemääramisõigus.



Happy #FlagDay #Estonia!! 🇪🇪 And happy 103th birthday! Let us remember and cherish our independence, freedom and the right to chose our own destiny! 🇪🇪🇨🇿🇪🇺 pic.twitter.com/SpCSlBZNko — David Kral (@Davidkral1973) February 23, 2021



Briti saadik Theresa Bubbear tõstis esile liitlassuhteid ja vabaduse eest hukkunute mälestust. “Sombusele ja jäisele ilmale vaatamata on tunded soojemad kui kunagi varem,” kirjutas saadik.



I was proud to represent all my diplomatic colleagues at the wreath-laying to mark the anniversary of #Estonia’s independence and honour those who lost their lives fighting to protect it. It’s a murky icy day but the ceremony and the feelings were as warm as ever #Eesti pic.twitter.com/tE9zjbbaOi — Theresa Bubbear (@TBubbearFCDO) February 24, 2021



Hollandi saadik Özlem Canel aga juhtis tähelepanu Šotimaa meedias ilmunud loole, kus räägitakse Eesti edust ja leitakse, et ka šotlased saavad sellest õppida.



Great article ⁦@davidmacdougall⁩ - Big planet, small country: How can Scotland make its voice heard on the world stage? | Press and Journal https://t.co/UwdXdV4Vg4 — Özlem Canel (@ozlem_canel) February 24, 2021



Itaalia saatkond meenutas, et tänavu saab 100 aastat sellest, kui nende valitsus Eesti iseseisvust tunnustas. Muu hulgas osalesid pidupäeva tähistamisel eile ka Itaalia ja Saksamaa sõjalennukeid.



🇪🇪 Che anno per celebrare la Festa Nazionale estone - possiamo anche celebrare il centesimo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i nostri due paesi. #Estonia103

Ps! L'Ambasciata rimarrà chiusa domani pic.twitter.com/NgOBUX6VyK — Italy in Estonia (@ItalyinEstonia) February 23, 2021



Saksa suursaadik Christiane Hoffmann tegi videopöördumise, kus väljendas lootust, et koostöö jätkub veel palju-palju aastaid.