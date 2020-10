ÜLEVAADE | Moslemimaailmas levib valitsuste toel Macroni ja Prantsusmaa vastane raev

Ühe radikaalse Iraani ajalehe esikaanel nimetatakse teda „Pariisi deemoniks”. Bangladeshi pealinna Dhaka tänavatel kantavatel plakatitel süüdistatakse teda Saatana kummardamises. Bagdadis asuva Prantsusmaa saatkonna ees pandi põlema Prantsusmaa lipp koos Emmanuel Macroni kujutava nukuga. Prantsuse presidendi väidetavalt islami- ja Muhamedi-vastaste avalduste tõttu on kogu moslemimaailmas kasvamas Macroni-vastane raev, millega kaasnevad üleskutsed Prantsuse tooteid boikottid. Moslemiriikides viibivaid prantslasi on hoiatatud, et nende julgeolek võib olla ohus.

Valulik reaktsioon ühendab moslemimaailma kogu selle mitmekesisuses, vaatamata tohututele erinevustele kultuuris, usulahus, poliitilises süsteemis ja majanduslikus arengutasemes. Niihästi ajaloolistele kui ka tänapäevasematele põhjustele toetuv vimm on korraga lahvatanud nii Afganistani turgudel, Pakistani ülikoolides kui Jordaania rikaste rajoonides.