ÜLEVAADE | Millest sai alguse Vene ja Saudi Araabia naftasõda? Kes võitis? Kuidas USA asjasse seotud on?

6. märtsil toimus Saudi Araabia kroonprintsi ja Venemaa presidendi vahel huvitav telefonikõne. Saud soovis Vladimir Putinit veenda selles, et naftat tootvad riigid peaks ühiselt mahte vähendama. Keevavereline Mohhamed bin Salman tegi aga selle väikse vea, et esitas palve ultimaatumi vormis, Putinile see loomulikult ei meeldinud ning vestlus lõppes halvasti.

Loetud päevade pärast ujutas Saudi Araabia turu naftaga üle ja hinnad hakkasid kivina kukkuma.