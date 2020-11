ÜLEVAADE | Leedu läheb kolmeks nädalaks lukku. Lähiajal prognoositakse uusi nakkusrekordeid

Viimase ööpäevaga registreeriti Leedus 1656 uut nakkusjuhtumit ja kuus surma, mis tõstab hukkunute koguarvu 192-le. Reedel oli Leedu meedia esikülgedel uudis vähihaigest naisest, kes läks onkoloogiakliinikusse nakkusevabana, kuid tuli tagasi juba nakatununa. Epidemioloogide sõnul võib oodata edasist tõusu ja piiranguid võib olla tarvis niihästi pikendada kui ka karmistada. „Ma ei usu, et praegused meetmed jäävad lõplikuks,” hoiatas epidemioloog Daiva Razmuvienė. „Seda näitab ka teiste riikide kogemus – Belgia ja Prantsusmaa teatavad praegu iga päev mõnest uuest piirangust.”

Leedu Delfi peatoimetaja Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė sõnul on raske määrata, kui suur osa ühiskonnast on uute meetmete vastu, kuid karantiinivastaste hääl on kindlasti valjem. „Mulle tundub, et ühiskond on täpselt pooleks,” ütles ajakirjanik eestikeelsele Delfile. „Pool rahvast saab meetmete vajalikkusest aru ja teine pool on vastu, osad ei usu üldse viiruse olemasolu.” Muretu suhtumine paistab olevat ka uue nakkuspuhangu peamiseks põhjuseks. „Paljud koroonakolded on meil olnud seotud just perepidude, baaride ja lõbustusasutustega,” märkis Lukaitytė-Vnarauskienė.