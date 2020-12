ÜLEVAADE | Kirik pole viirusest vaba. Usklikud üle ilma tekitavad koroonakoldeid

Usu jõust on räägitud palju, kuid koroonaviirusse nakatumise vastu ei saa ka see aidata. Maailma eri paigust leiab küllaldaselt näiteid selle kohta, kuidas reeglite ignoreerimine on viinud suurte haiguskolleteni.

Texases oli pastor kogudusele teatanud, et nüüd võib jälle üksteist kallistada. Tagajärg: 50 nakatunuga koroonakolle. Juunis suri Florida osariigis teismeline tüdruk, kes oli käinud oma kirikunoorteüritusel.

Iraani usujuhid hindasid pandeemia alguses aga olukorda valesti ja teatasid palveränduritele, et nad on linna jätkuvalt oodatud ja tegu on paigaga, mis ravib. Tagajärg: koroonaviirus hakkas riigis kontrollimatult levima ja jõudis ka kümmekonda naaberriiki.