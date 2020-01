ÜLEVAADE | Kas Wuhani viirus on juba Euroopas? Millal tuleb vaktsiin? Mida arvata Hiina valitsuse karmidest meetmetest?

Ametliku statistika järgi oli reede õhtuks tuvastatud 902 kindlat Wuhani viiruse haigusjuhtumit, kellest ülekaalukas enamik asub Hiinas. Surnud on 26 inimest. Võimalikke nakatunuid kontrollitakse juba ka Soomes ja Suurbritannias, kolmapäeval tekkinud kartus viiruse jõudmisest Peterburi ei leidnud aga kinnitust.

Kõige suuremas ohus on kindlasti eakad ja tugevate terviseprobleemidega inimesed. Neljapäeval kinnitasid Hiina arstid, et üle poole surnutest on olnud vanemad kui 80 aastat, noorim hukkunu oli varasema terviseprobleemiga 48-aastane naine. Eksperdid hoiatavad aga viiruse alahindamise eest. „Igasugune viirus, mis suudab esimest korda inimestele levida, peaks meis muret tekitama, sest ta on juba suutnud esimesest suurest barjäärist läbi murda,” ütles BBC-le briti viroloog Jonathan Ball. „Kui ta on jõudnud inimrakku ja hakkab seal paljunema, võivad tekkida mutatsioonid, mis aitavad tal tõhusamalt levida ja ohtlikumaks muutuda.”