ÜLEVAADE | Kas Rootsi koroonaviiruse strateegiat on vara maha kanda?

Rootsi peaepidemioloog Anders Tegnell on tunnistanud, et kui tal oleks olnud märtsis praegu kättesaadav info, oleks ta võib-olla kaldunud toetama teatavate ühiskonnasegmentide puhul rangemaid reegleid. Tegnell pole siiski nõus ütlema, nagu oleks Rootsi strateegia läbi kukkunud, vaid rõhutab hoopis, et ka praegu ei tea veel keegi, mis viiruse vastu tegelikult kõige tõhusamalt aitab.

Rootsi ühiskonnas on aga Tegnelli täht hakanud tuhmuma ja vähenenud on ka usaldus valitsuse tegevuse vastu.