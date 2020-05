ÜLEVAADE | Kas Euroopas puhkajatele terendab sel suvel ees vaikne sesoon?

Kas suvepuhkus Itaalias on sel aastal võimatu? Aga Horvaatia rannas sulistamine? Euroopa valitsused on üksteise järel soovitanud kodanikel suvel hoopis kodumaal puhata, sest isegi niivõrd võimsal riigil nagu Saksamaa pole enam isu uusi tagasitoomislende korraldama hakata. Turismist sõltuvatel maadel on aga ees keerulised valikud.